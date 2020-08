Polizei kontrolliert bei Grossaktion 500 Fahrzeuge und nimmt zwölf Personen fest

Vier angezeigte Autoposer, sechs weitere Anzeigen und 14 Bussen – die Bilanz zweier Kontrollen der Schwyzer Polizei

Die Kantonspolizei Schwyz zeigte am Sonntag im Raum Schwyz vier Lenker wegen unerlaubten Änderungen an ihren Fahrzeugen an. Am Samstag führte sie gemeinsam mit der Zürcher Polizei eine koordinierte Grosskontrolle durch.