Öffentlicher Verkehr Wegen einer Entgleisung am Gotthard: Bahnverkehr im Gotthard-Basistunnel unterbrochen Wegen einem entgleisten Zug am Gotthard müssen Reisende in den und aus dem Süden derzeit Geduld haben. Die Störung wird laut SBB mindestens bis tief in die Donnerstagnacht dauern.

Wegen einem entgleisten Zug: Die Bahnstrecke durch den Gotthard-Tunnel ist derzeit nur eingeschränkt befahrbar. (Symbolbild) Keystone

Pünktlich auf das Ferienende in vielen Kantonen ist nun nicht nur Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel, sondern auch der Zugverkehr seit dem frühen Donnerstagnachmittag durch den Basistunel unterbrochen, da ein Zug entgleist ist. «Der Vorfall im Gotthard-Basistunnel hat sich am frühen Donnerstagnachmittag auf Höhe der Multifunktionsstelle Faido ereignet. Der betroffene Güterzug war in Richtung Norden unterwegs», schreibt die SBB.

Einschränkung Arth-Goldau - Bellinzona: Der Bahnverkehr zwischen Arth-Goldau und Bellinzona ist eingeschränkt.

Der Grund dafür ist eine Entgleisung.

Die Einschränkung dauert bis 10.08.2023, ca. 23:30.

Betroffen sind die Linien EC, IC2, IC21.

Der Unterbruch im Gotthard-Basistunnel dauert mindestens bis Donnerstag Betriebsschluss. «Betroffen sind die Linien EC, IC2, IC21», heisst es auf der Internetseite. Eine genauere Prognose könne erst nach Analyse des Schadensausmasses gemacht werden.

Was zur Entgleisung geführt hat, ist «ebenso unbekannt wie das genaue Schadensausmass», so die SBB. Fachleute der SBB würden am Donnerstagnachmittag die Schadenstelle untersuchen. Sie prüften dabei insbesondere Fahrbahn und Fahrleitung aufmögliche Schäden. Auch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) wurde aufgeboten.

Die Personenreisezüge zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin werden über die Gotthard-Panoramastrecke umgeleitet. (mg)