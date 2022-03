Vier tote Personen in Montreux gefunden – Polizei steht vor einem Rätsel

Drama an der Waadtländer Riviera: In Montreux sind vier Menschen unter ungeklärten Umständen tot aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen sollen sie sich aus ihren Wohnungen in die Tiefe gestürzt haben. Eine Person überlebte schwer verletzt.