Protest Während Preisverleihung: Klimakleber unterbrechen das Filmfestival Locarno Nach blockierten Strassen und Autobahnausfahrten protestierten Klimakleber nun auch am Filmfestival in Locarno. Dabei konnten sie via Mikrofon zum Publikum sprechen.

Die beiden Aktivisten klebten sich an die Bühne auf der Piazza Grande in Locarno. PD/Renovate Switzerland

Klimaaktivisten von Renovate Switzerland haben am Filmfestival Locarno eine Preisverleihung unterbrochen. Wie die Aktivistengruppe mitteilt, haben sich zwei Personen am Montagabend an die Bühne geklebt. Sie störten damit eine Preisübergabe an den französischen Regisseur Luc Jacquet, der für seine Naturfilme bekannt ist.

Es blieb aber nicht bei der Klebeaktion. Im Verlaufe des Protests übergab Jacquet den Aktivisten das Mikrofon und sie konnten einige Worte an das Publikum richten. Dabei betonten sie, dass die Bevölkerung beim Kampf gegen den Klimawandel nicht einfach passiv bleiben könne. Wie auf einem Video festgehalten ist, erhielt das Duo für seine Rede durchaus Applaus auf der Piazza Grande.

Renovate Switzerland plane weitere «gewaltfreien Aktionen», wie die Organisation in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate haben unter anderem auch schon Strassen und Autobahnausfahrten blockiert. In Locarno wurden die beiden Protestler weggetragen und auf den Posten der Kantonspolizei gebracht. (mg)