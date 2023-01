Raubtier Rückschlag für Referendum gegen Wolfsabschuss: Umweltverbände machen nicht mit Die zahlreichen Risse durch Wölfe haben die Politik aufgeschreckt und für neue Spielregeln für den Abschuss der Raubtiere gesorgt. Ob das Stimmvolk über diese entscheiden kann ist fraglich.

Wölfe in der Schweiz sollen künftig früher abgeschossen werden dürfen. Keystone

Künftig sollen Wölfe auch präventiv abgeschossen werden dürfen. Also noch bevor sie Schaden angerichtet haben, ein solcher aber droht. Diesen Paradigmenwechsel hatte das Parlament an der vergangenen Wintersession beschlossen. Gegen diesen Entscheid wurde das Referendum ergriffen. Federführend sind mehrere kleine Verbände unter anderem eine Gruppe mit Namen «Wolfs-Hirten».

Am Samstag hat das Referendum einen Rückschlag erhalten, die Umweltverbände Pro Natura, WWF Schweiz, BirdLife Schweiz und Gruppe Wolf Schweiz verzichten darauf, das Referendum zu unterstützen, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung melden. All diese Gruppierungen haben wesentlich dazu beigetragen, dass das Jagdgesetz 2020 an der Urne gescheitert ist.

Die Umweltverbände verzichten auf ein Referendum gegen das revidierte #JSG. Obwohl das Gesetz fachlich wenig überzeugt, ermöglicht es eine Koexistenz mit dem #Wolf, sofern sichernde Bedingungen eingehalten werden. Wir werden die Umsetzung genau verfolgen. https://t.co/0BOJbjo46B pic.twitter.com/bu0QEcSHrQ — Pro Natura (@pronaturach) January 14, 2023

«Koexistenz mit dem Wolf kann gelingen»

Mit Kritik sparen die Naturverbände dennoch nicht: «Das Parlament hat im Dezember 2022 die Chance verpasst, ein fachlich überzeugendes Gesetz zu verabschieden», schreiben sie. Sinnvoller wäre es laut ihnen gewesen «die Regulierung der Wölfe mit klarem Bezug zu Schäden» zu koppeln und «so die Herausforderungen der Land- und Alpwirtschaft effektiver angehen». Trotzdem «könne die Koexistenz mit dem Wolf auf Grundlage des nun vorliegenden Gesetzes gelingen», schreiben die Verbände.

Die Abschusshürden werden nur «unwesentlich gesenkt» und mit dem neuen Gesetz «ist eine erneute Gefährdung des Wolfsbestandes nicht möglich», heisst es in der Mitteilung. Die nun vorliegende Revision des Jagdgesetzes verzichte auf viele Bestimmungen aus 2020 abgelehnten Version. So sei unter anderem eine «Abschussliste mit Biber, Luchs und Co. vom Tisch» und auch müsse vor dem Abschuss weiterhin eine Bewilligung beim Bund eingeholt werden.

Die Referendumsfrist dauert noch bis am 8. April. Die Gegner des Gesetzes brauchen bis dann 50'000 Unterschriften, damit das Stimmvolk über die Vorlage befinden kann. Ansonsten tritt das Gesetz wohl bereits in diesem Sommer in Kraft. (mg)