Reisende aus der Schweiz dürfen ab Samstag wieder nach Tunesien Touristen aus der Schweiz können von diesem Samstag an wieder ohne Beschränkungen oder vorherige Corona-Tests nach Tunesien reisen. Auch für Einreisende aus Deutschland und Österreich fallen die Einreisesperren.

Flieger der Tunisair am Flughafen in Karthago – einer Vorstadt von Tunis, der Hauptstadt Tunesiens. Mohamed Messara / EPA

(sat/dpa) Die tunesische Regierung setzte die Schweiz neben Deutschland und Österreich auf eine Liste mit Staaten, in denen die Gefahr einer Infizierung mit dem Coronavirus gering ist. Das teilte am Donnerstag das Gesundheitsministerium in Tunis mit. Tunesiens Regierung hatte das Coronavirus Mitte Juni für besiegt erklärt. Sie hofft nun auf eine Belebung des Tourismussektors, der für die tunesische Wirtschaft zentral ist.

Bislang hat Tunesien fast 1200 Corona-Fälle und 50 Tote gemeldet. Die Zahlen sind deutlich kleiner als jene in anderen Ländern Nordafrikas. Zuletzt gab es täglich offiziell nur eine einstellige Zahl an Neuinfektionen. Die Regierung in Tunis hatte zu Beginn der Pandemie strikte Massnahmen erlassen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.