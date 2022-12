Eisig kalter Sonntag: Im Mittelland stieg die Temperatur nicht über null Grad Celsuis

In weiten Teilen der Deutschschweiz wurden am Sonntag durchgehend Minustemperaturen gemessen. An den meisten Orten verharrte das Thermometer den ganzen Tag unter der Null-Grad-Grenze, wie der Wetterdienst Meteonews am Sonntag mitteilte. Am kältesten war es in der Stadt St.Gallen, wo die Höchsttemperatur gerade mal bei minus 4,5 Grad Celsius lag. In Luzern wurden maximal minus 1,8 Grad gemessen, und in Aarau minus 1,6 Grad.

In der Nacht sinken die Temperaturen gemäss Prognose im Flachland auf minus 5 bis minus 10 Grad Celsius. Bereits die Nacht von Samstag auf Sonntag war vielerorts die bisher kälteste des Jahres. In Zürich war es mit minus 8,5 Grad sogar die kälteste Dezembernacht seit 2014. (gb)