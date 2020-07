Schussabgabe bei Verfolgungsjagd: Lausanner Polizei stoppt Audi Ein Polizeibeamter gab in Renens (VD) bei einer Verfolgungsjagd Schüsse auf einen Audi ab. Nachdem das Auto zum Stehen kam, ergriffen die Insassen die Flucht. Einer von ihnen konnte noch nicht aufgefunden werden.

Der Fahrer des Audi durchbrach mit dem Wagen eine Strassensperre und streifte auf der Flucht ein Taxi. Keystone

(agl) Die Verfolgung ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag, nachdem sich der Fahrer des Audi bei einer Polizeikontrolle weigerte, aus dem Fahrzeug auszusteigen und danach die Flucht ergriff. Wie die Kantonspolizei Lausanne am Donnerstag mitteilte, folgten die Beamten dem Auto von Renens in Richtung Lausanne. Der Audi durchbrach eine Strassensperre, wonach ein Polizeibeamter Schüsse auf die Unterseite des Wagens abgab, um ihn zu stoppen.

Später verliessen die fünf Fahrzeuginsassen das Auto und setzten die Flucht zu Fuss fort. Vier von ihnen konnte die Polizei verhaften, einer wird weiterhin gesucht. Es handelt sich gemäss der Polizeimeldung um zwei Minderjährige im Alter von 15 und 17 Jahren und zwei Erwachsene im Alter von 20 Jahren. Zwei Insassen eines Taxis, welches der Audi auf der Flucht gestreift hatte, blieben unverletzt.