Silvesterbilanz Brände, Verletzte wegen Feuerwerk und Schüsse von der Terrasse Die Polizeien ziehen eine mehrheitlich positive Bilanz zur Silvesternacht. In St. Gallen gab es «auffallend» viele Brandmeldungen. In Schaffhausen feierte ein Mann den Jahreswechsel mit Schüssen von seiner Terrasse.

In Sirnach im Kanton Thurgau haben wegen Feuerwerk Kunststoffrohre gebrannt. Kapo TG

Der Jahreswechsel hielt die Polizei in der Schweiz auf Trab. Die Kantonspolizei St. Gallen meldete am Sonntag etwa «auffallend» viele Brandmeldungen. Als Brandursachen nennt die Polizei das Abbrennen von Feuerwerk oder der unvorsichtige Umgang mit Feuer. So gab es etwa kurz nach 1 Uhr in Sargans einen Unfall, als ein Mann Ethanol in eine Feuerschale goss. Das Feuer griff auf die Kleider einer 54-jährigen Frau über, die verschiedenste Verbrennungen erlitt. Sie musste mit dem Helikopter in eine Spezialklinik gebracht werden.

Ausserdem wurde gemäss Polizei viel «Unfug» mit Feuerwerk betrieben. Es entstand Sachschaden an Abfalleimern, Häusern und Briefkästen. Auch erhielt sie Meldungen über Feuerwerk, das in Unterführungen, Bahnhöfen und Garagen abgefeuert wurde. Insgesamt leistete die Kantonspolizei in der Silvesternacht über 100 verschiedenste Einsätze – mehr als in den Vorjahren.

Feuerwerk in Menschenmenge gezündet

Die Zürcher Stadtpolizei zog derweil eine mehrheitlich positive Bilanz, wie sie am Sonntag mitteilte. So verlief etwa der «Silvesterzauber» rund um das Zürcher Seebecken, bei dem mehrere zehntausend Personen das Festgelände besuchten, nach bisherigem Kenntnisstand aus polizeilicher Sicht friedlich.

Allerdings zündeten «zahlreiche Besuchende» trotz Verbot Feuerwerk mitten in der Menschenmenge. Auch erhielt die Stadtpolizei die ganze Nacht Meldungen wegen tätlicher Auseinandersetzungen. Zudem wurden zwei Personen an verschiedenen Orten durch Feuerwerk verletzt, wie es weiter heisst. Ein Mann musste ins Spital gebracht werden.

Die Einsatzkräfte von Schutz & Rettung Zürich mussten zwischen Heiligabend und Neujahr 871 Mal ausrücken, wie die Organisation am Sonntag mitteilte. Ihre Einsatzleitzentrale disponiert zudem den Notruf 144 für die Kantone Schaffhausen, Schwyz, Zug und Zürich. Insgesamt gab es mit 3125 leicht weniger Notrufe als im Vorjahr.

Schüsse in Schaffhausen – Feuerwerk in Frauenfelder Wohnung geworfen

Für die Thurgauer Kantonspolizei verlief der Jahreswechsel ohne grösseren Zwischenfälle, wie sie meldete. Sie erhielt rund 20 Meldungen. Dabei ging es um Ruhestörungen, Sachbeschädigungen oder Unfug mit Feuerwerk. So wurde etwa in Frauenfeld ein Feuerwerkskörper durch ein offenes Fenster in eine Wohnung geworfen. In Amriswil musste ein Mann ins Spital gebracht werden, als eine Rakete sofort nach dem Anzünden explodierte.

Etwas gar viel Freude am Jahreswechsel zeigte ein Mann in Schaffhausen. Die Polizei erhielt kurz nach Mitternacht eine Meldung, dass jemand auf einer Dachterrasse Schüsse aus einer Pistole abfeuere. Dies führte zu einem grösseren Polizeieinsatz, wie die Schaffhauser Polizei am Sonntag mitteilte. Schliesslich stellte sich heraus, dass ein 23-Jähriger rund 50 Knallpatronen aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert hatte. Er wurde festgenommen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Betrunkene sorgen im Kanton Schwyz für Stunk

Die Aargauer Kantonspolizei erhielt rund 30 Meldungen wegen missbräuchlichem Gebrauch von Feuerwerk, wie sie am Sonntag mitteilte. Etwa, weil Feuerwerk gegen Fahrzeuge und Gebäude abgefeuert oder Gegenstände angezündet wurden. Laut Polizei entstand Sachschaden, verletzt wurde jedoch niemand.

Aus dem Kanton Schwyz meldete die Kantonspolizei rund zwei Dutzend Meldungen. Dabei ging es in mehreren Fällen um Streitigkeiten und aggressives Verhalten von alkoholisierten Personen. Die Feuerwehr musste zwei Mal ausrücken. (abi)