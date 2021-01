Coronavirus Flächentests in St. Moritz: 82 Infektionsketten unterbrochen Weitere 1923 Personen haben in Oberengadin an Flächentests teilgenommen. 15 Personen wurden positiv auf das Coronavirus getestet, davon drei mit der Virus-Mutation.

In St. Moritz kam es jüngst zu einer Ausbreitung des mutierten Coronavirus. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Sämtliche positiv getesteten Personen hatten keine Krankheitssymptome verspürt und haben sich umgehend in Isolation begeben, wie das Bündner Gesundheitsamt am Freitag schreibt. Bei den 1923 Tests handelte es sich um Nachtestungen, nachdem vor zwei Wochen eine gehäufte Ausbreitung des mutierten Coronavirus in zwei St. Moritzer Hotels registriert worden war.

Die beiden Hotels wurden daraufhin unter Quarantäne gestellt und sämtliche Mitarbeitenden und Gäste getestet. Zwei Tage danach wurde für die gesamte Bevölkerung ein Flächentest durchgeführt.

Insgesamt wurden laut Mitteilung 5655 Tests durchgeführt. Dabei hätten 82 Infektionsketten unterbrochen werden können, davon 34 mit Virusmutationen. Weiter teilen die Bündner Behörden mit, dass sich Unternehmen in Graubünden ab Freitag zu Unternehmenstests anmelden können. Ab Anfang Februar sollen Mitarbeitende nach einem individuellen Risikoprofil befragt und getestet werden. Gemäss Mitteilung haben sich bislang rund 200 Unternehmen mit mehr als 12'000 Mitarbeitenden angemeldet.