starker Schneefall Der Osten versinkt im Schnee: Tram- und Busbetrieb in Stadt Zürich eingestellt In der Stadt Zürich verkehren wegen dem anhaltenden Schneefall keine Trams und Busse. Auch die Agglomeration ist vom Unterbruch betroffen.

Bis auf unbestimmte Zeit verkehren derzeit keine Trams und Busse im Gebiet der Stadt Zürich. (Archivbild) Keystone

(dpo) In der Nacht auf Freitag hat es vielerorts weiter geschneit. Bis 4 Uhr registrierte Meteonews in Zürich 27 cm Neuschnee, wie der Wetterdienst auf Twitter mitteilte. Deswegen wird derzeit der gesamte Tram- und Busbetrieb in der Stadt Zürich und im Limmattal ausgesetzt, schreibt der Zürcher Verkehrverbund (ZVV) am Freitagmorgen auf seiner Website.

Umgefallene Bäume hätten zu zahlreichen Streckenblockierungen durch defekte Fahrleitungen geführt, was den Tram- und Busbetrieb verunmögliche, heisst es. Zudem könnten bei einzelnen Haltestellen aufgrund der grossen Schneemenge die Türen nicht geöffnet werden.

Einzelne Buslinien in der Agglomeration Zürich würden jedoch auf Teilstrecken verkehren. Auf dem Stadtgebiet empfiehlt der ZVV den Kundinnen und Kunden, die S-Bahn zu benutzen.

Update folgt ...