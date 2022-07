Todesfall Tödliches Herpesvirus: Zoo Zürich verliert dritten Elefanten Innert weniger Wochen sind im Zoo Zürich drei Elefanten an einem Herpesvirus gestorben. Nach Umesh und Omysha starb am Samstagmorgen Elefantenkuh Ruwani.

Traurige Nachrichten aus dem Zoo Zürich: Am Samstagmorgen ist bereits der dritte Elefant aus der Zürcher Herde am gefährlichen Elefantenvirus verstorben. Es handelt sich dabei um die fünfjährige Elefantenkuh Ruwani, wie der Zoo mitteilte.

Die Elefantenkuh, die zusammen mit ihrer Mutter Farha und Grossmutter Ceyla-Himali eine der beiden matriarchalen Gruppen im Zoo bildete, zeigte bis am Freitag keine Anzeichen der Krankheit. Gemäss Zoo schwankte ihre Virenlast in den Tagen zuvor zwischen erhöhten und niedrigen Werten. Um einen Ausbruch der Krankheit zu verhindern, startete der Zoo bereits früh eine begleitende Behandlung mit antiviralen Medikamenten – erfolglos.

Der Zoo ist bestürzt über die tragische Abfolge der drei Todesfälle in seinem Elefantenpark. «Einen dritten Elefanten in so kurzer Zeit an dieses gefürchtete Virus zu verlieren, ist ein tragischer Verlust für den Zoo Zürich», wird Zoodirektor Severin Dressen in der Mitteilung zitiert. «Für uns als Zoo ist es besonders frustrierend, dass wir trotz bester veterinärmedizinischer Versorgung durch das universitäre Tierspital Zürich machtlos gegen das Virus sind.»

Die Zürcher Elefantenkuh Ruwani, hier im Bild mit ihrer Mutter Farha (hinten), ist am Samstag gestorben. Zoo Zürich / Enzo Franchini

Keine akut gefährdete Elefanten mehr im Zoo

Nun zeigt sich der Zoo zuversichtlich, dass die Todesfälle ein Ende nehmen. Ruwani sei der dritte und letzte durch das Herpesvirus akut gefährdete Elefant im Alter zwischen zwei und acht Jahren gewesen. Nun ist Farha mit 17 Jahren der jüngste Elefant in der Zürcher Herde. Der Zoo geht daher davon aus, dass für die fünf verbleibenden Tiere nur «ein geringes Erkrankungsrisiko» besteht. Dennoch werden sie weiterhin medizinisch überwacht.

Ende Juni starb bereits der zweijährige Elefantenbulle Umesh am Virus. Mitte Juli folgte die achtjährige Elefantenkuh Omysha. Davor waren 1999 bereits Xian und im Jahr 2003 Aishu der Infektionskrankheit erlegen. Der Zoo Zürich werde nun in Absprache mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für bedrohte Asiatische Elefanten das weitere Vorgehen besprechen.

Virus ist weit verbreitet

Das Virus ist sowohl unter Zooelefanten als auch unter wilden Elefanten verbreitet. Und Erkrankungen enden immer wieder tödlich: Bis zu zwei Drittel aller Todesfälle bei jungen Asiatischen Elefanten in europäischen und amerikanischen Zoos gehen auf das Konto des Virus, das innere Blutungen und Organversagen auslösen kann.

Das Elefantenherpesvirus bricht vor allem bei jungen Tieren aus, bei älteren Elefanten verhindert das Immunsystem oft den Ausbruch des Virus. Neugeborene sind vorerst durch die Antikörper der Mutter geschützt.