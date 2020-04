Tötungsdelikt im Kanton Luzern – mutmasslicher Täter ist festgenommen In Emmenbrücke im Kanton Luzern ist am Donnerstagnachmittag eine Frau mit Stichverletzungen in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Im Zusammenhang mit der Tat wurde ein 20-jähriger Mann festgenommen.

Die Polizei am Tatort in Emmenbrücke, Luzern. Leserfoto (Emmen, 2. April 2020)

(lil/gb.) Am Donnerstagnachmittag kurz nach 13 Uhr meldete sich ein Mann telefonisch bei der Luzerner Polizei. Er gab an, dass er in einer Wohnung in Emmenbrücke, Luzern, soeben eine Person tödlich verletzt habe. Die Polizei nahm den Mann vor Ort fest, wie diese später mitteilte. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 20-jährigen kroatischen Staatsbürger.

In der Wohnung fand die Polizei eine Frau mit Schnitt- und Stichverletzungen. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Identifikation des Opfers steht noch aus.

Tatort- und Ermittlungsarbeiten sind gemäss Polizei im Gang. Aufgrund der laufenden Untersuchung können derzeit keine weiteren Angaben zur Tat, dem Tathergang oder dem möglichen Motiv gemacht werden. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.