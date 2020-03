Trotz Social Distancing: Bundesrat Berset setzt weiterhin auf den Händedruck Um den Corona-Virus einzudämmen, sollen Bürger Social Distancing betreiben. Minuten später schüttelt selbst der Gesundheitsminister vor den Medien die Hände. Das sorgt für einigen Spott in den sozialen Medien.

Am Ende der Pressekonferenz schüttelte Bundesrat Alain Berset GDK-Präsidentin Heidi Hanselmann die Hände. Twitter

(mg) Abstand halten sei jetzt die Devise. Das gab Bundesrat Alain Berset am Mittwochabend vor den Medien in Bern bekannt. Oder wie er es nannte: Social Distancing. Und da gerade in Krisenzeiten der Spott nie weit ist, kriegt der Innenminister dafür auf Twitter einige bissige Sprüche:

Solidarität heisst jetzt neu Social Distancing.#chamemache — Sandro Brotz (@SandroBrotz) March 4, 2020

Ein anderer User findet, das mache man doch eigentlich schon lange. Gerade die vermeintlich sozialen Medien würden zum Social Distancing verleiten:

BR verordnet uns #socialdistancing. Jetzt nur noch alles via Tinder, Twitter, Facebook. Wie bis anhin eigentlich. — Andrea Christen (@AndreaChristen3) March 5, 2020

In Anspielung auf die berühmte nordische Unterkühltheit schlussfolgerte ein weiterer User, dass andere Nationen schon bestens darauf vorbereitet seien:

“(mindestens) 2 Meter Abstand zu den anderen Mitmenschen?”



Ein Volk hat sich seit Jahrhunderten auf die Coronavirusepidemie vorbereitet - die Finnen...#SocialDistancing #coronavirus @Renato_Kaiser — Vive le Charme (@Vive_leCharme) March 5, 2020

Die Schweizer selber müssen noch üben wie das geht. Das beste Anschauungsbeispiel dafür lieferte Gesundheistminister Berset am Ende der Medienkonferenz am Mittwochabend gleich selber. Statt Social Distancing setze er entgegen seiner Empfehlungen ein paar Minuten zuvor auf einen Handschlag.