Unfall Fischer trifft im Bündnerland beim Auswerfen Stromleitung und stirbt Tragischer Unfall im bündnerischen Li Curt: Ein Fischer ist am Sonntagmorgen tödlich verunglückt. Er hatte beim Auswerfen der Schnur die Stromleitung getroffen und erhielt einen Stromschlag.

Ein Fischer verstarb am Bach Val Pednal, als er mit seiner Schnur die Stromleitung traf. Kapo GR

Der 55-Jährige brach am frühen Morgen mit seinem Sohn zum Fischen auf. Beim Bach angekommen, fischten sie in entgegengesetzer Richtung, wie die Bünder Kantonspolizei am Montag mitteilte. Gegen 8 Uhr fand der Sohn seinen Vater am Boden liegend vor. Er leistete sofort Erste Hilfe und Angehörige alarmierten die Rega. Doch trotz Reanimationsmassnahmen verstarb der Mann noch vor Ort. (abi)