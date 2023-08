Unfall Schweizerin stürzt am Bodensee auf Flaggenstock, der ihren Brustkorb durchbohrt Beim Umsteigen auf ein Schlauchboot hat sich eine 62-Jährige an einem Flaggenstock schwer verletzt. Die Feuerwehr musste die Frau befreien.

Am Bodensee kam es am Wochenende zu einem schweren Unfall mit einem Flaggenstock. Bild: Keystone

Eine Schweizerin ist am Bodensee unglücklich auf einem Schlauchboot gestürzt und hat sich schwer an einem Flaggenstock aus Metall verletzt, der sich in ihren Brustkorb bohrte. Die 62-Jährige wollte am Sonntagabend am Bodensee vor Immenstaad (DE) von einem Schlauchboot zum nächsten übergehen und stürzte dabei, wie die Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte.

Dabei sei die Frau auf einen Flaggenstock aus Metall gefallen, der sich unter ihrer Achsel in den Brustkorb gebohrt habe. Die Feuerwehr habe den Stock durchtrennt. Die Frau sei mitsamt dem Gegenstand in ein Krankenhaus gebracht worden. (dpa)