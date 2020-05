Untersuchung gegen Krienser Imam ist eingestellt Die Staatsanwaltschaft Emmen hat die Untersuchung gegen einen Imam eingestellt. Dem Mann wurde vorgeworfen, dass er in einer Predigt zu Gewalt aufgerufen habe.

Das Gebäude der Moschee an der Motelstrasse 1 in Kriens. Bild: Dominik Wunderli (28. Oktober 2015)

(zim) Dem 39-jährigen Imam aus dem Irak wurde in den Medien vorgeworfen, dass er in einer Predigt zu Gewalt aufgerufen habe. Dies sei im August 2019 in der Dar-Assalam-Moschee in Kriens geschehen.

Der Beschuldigte wurde am 9. Oktober 2019 festgenommen. An seinem Wohnort wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei kam nichts Nachteiliges zum Vorschein, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag mitteilte.

Die Untersuchung wurde wegen Verdacht öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit geführt. Nach Durchführung verschiedener Untersuchungshandlungen ist der zuständige Staatsanwalt zum Schluss gekommen, dass der Verdacht nicht rechtsgenüglich nachgewiesen werden kann. Die zuständige Staatsanwaltschaft Emmen hat daher die Untersuchung eingestellt.