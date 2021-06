Unwetter Gleise unter Wasser: Bahnhof am Flughafen Zürich vorübergehend gesperrt Am Flughafen Zürich fuhren am frühen Donnerstagmorgen keine Züge. Wasser war nach einem Unwetter in den Bereich des Flughafenbahnhofs geflossen und die Gleise standen teilweise unter Wasser.

Der Bahnhof am Flughafen Zürich musste wegen eines Wassereinbruchs vorübergehend gesperrt werden. SBB

Der Flughafenbahnhof Zürich musste am Donnerstagmorgen vorübergehend komplett gesperrt werden. Sämtliche Züge fielen aus, wie die SBB auf Twitter mitteilte. Nach «intensiven Starkniederschlägen» in der Flughafenregion trat am späten Mittwochabend Wasser in den Bereich des Bahnhofs ein. Gemäss SBB konnte der Wassereinbruch zwar noch in der Nacht gestoppt werden, die Gleisanlagen standen am frühen Morgen jedoch teilweise einige Zentimeter unter Wasser. Auch die Fahrleitungen waren betroffen und mussten abgestellt werden.

Lösch- und Rettungszüge der SBB konnten das Wasser schliesslich abpumpen. Auch die Aufräumarbeiten kamen gut voran und der Betrieb wurde Schritt für Schritt wieder aufgenommen. Schliesslich verkehrten ab 8.30 Uhr wieder sämtliche Fernverkehrszüge sowie die S-Bahnlinie S24 via Zürich Flughafen, wie die SBB mitteilte. Die S2 und S16 mussten hingegen vorerst weiter vorzeitig in Zürich Oerlikon wenden.

Zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen wegen Unwetter

Das Unwetter führte auch im Jurabogen zu Schäden und entsprechenden Zugausfällen sowie Verspätungen. So waren gemäss SBB neben dem Bahnhof Zürich Flughafen auch die Bahnstrecken Moutier-Sonceboz-Sombeval, Moutier-Crémines und Reuchenette-Péry-Courtelary betroffen. Die SBB setzte Ersatzbusse ein.

Wie MeteoNews auf Twitter schrieb, fielen am Flughafen Zürich 49,6 Milimeter Regen. Noch mehr gab es mit 62 Milimetern allerdings in Langenbruck (BL). Das sei knapp die Hälfte dessen, was normalerweise über den ganzen Juni verteilt fällt. Auch am Donnerstagabend sollen sich vom Jura und von den Alpen her Regengüsse und unwetterartige Gewitter ausbreiten. (abi)