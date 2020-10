Unwetter: In Uri und im Wallis normalisiert sich die Lage In der Nacht auf Sonntag hat sich die Lage in den Kantonen Uri und Wallis normalisiert. Die Autobahn A2 ist wieder befahrbar, die Gotthardbahn hat den Betrieb wieder aufgenommen.

Die Autobahn A2 zwischen Beckenried und Erstfeld war am Samstag wegen Hochwasser gesperrt. Keystone

(wap) Nach den intensiven Regenfällen vom Samstag gibt es für die Unwetterkantone Uri und Wallis etwas Entspannung. Die Autobahn A2 konnte in der Nacht auf Sonntag schrittweise geräumt werden und ist seit Sonntagmorgen wieder in beiden Richtungen befahrbar. Die Gotthardpasstrasse soll am Sonntag um 08.00 wieder geöffnet werden, dies nachdem in der Nacht Ausholzungsarbeiten durchgeführt und die Baustellensignalisation wieder in Stand gesetzt worden sei, so das Bundesamt für Strassen ASTRA.

Die Matterhorn-Gotthard-Bahn verkehrt zwischen Visp und Andermatt wieder normal. Der Kantonale Führungsstab hatte für das Wallis bereits am Samstagnachmittag die Wetterwarnung aufgehoben. Er rät aber nach wie vor zur Vorsicht. Spaziergänge in der Nähe von Wasserläufen oder in instabilem oder rutschigen Gelände sollen vermieden werden, heisst es in einer Mitteilung vom Samstag.