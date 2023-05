Unwetter Viele Modelle zerstört: Hagel wütet im Swissminiature Grosse Zerstörung im Swissminiature: Ein Hagelsturm hat im Park und an den Modellen der Mini-Schweiz schwere Schäden angerichtet. Die Anlage bleibt aber weiterhin geöffnet.

Grösse Schäden auf der Mini-Version der Piazza Grande im Swissminiature in Melide. FB/ Swissminiature

Am Mittwochabend zog ein schweres Unwetter über das Tessin – mit grossen Folgen unter anderem für das Swissminiature, das grösste Miniatur-Freiluftmuseum der Schweiz. Wie der Park am Ufer des Luganersees am Donnerstag auf Facebook mitteilte, verursachte das schlechte Wetter und der Hagel «schwere Schäden» am Park und den Modellen.

Temporale violento con intensa grandinata sulle rive del Ceresio (Maroggia-Melide) e nel Malcantone. Grazie per le vostre segnalazioni! pic.twitter.com/jhf4frhYnf — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) May 30, 2023

Auch die Nachbildung des Bahnhof in Sion wurde getroffen. PD

Bilder zeigen etwa versenkte Schiffe, eine zerstörte Piazza Grande und ruinierte Fassaden. Bilder auf Twitter zeigen zudem, wie gross die Hagelkörner waren.

Das gesamte Team arbeite bereits daran, den Schaden schnellstmöglich zu beheben. Laut Swissminiatur werde es aber einige Zeit dauern, bis alles wieder instand gestellt ist. Der Park bleibt jedoch für die Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Einzelne Schiffsmodelle gerieten durch den Hagel in Schieflage. PD

Die Freiluftanlage in Melide wurde 1959 eröffnet und zeigt eine verkleinerte Schweiz. So können sich die Besucherinnen und Besucher etwa die bedeutendsten Schweizer Gebäude, Monumente und Transportmittel in Kleinformat ansehen und so die gesamte Schweiz auf einer Fläche von 14'000 Quadratmetern in kurzer Zeit erkunden. (abi/mg)