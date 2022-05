Urner Alpenpässe Klausenpass ist wieder befahrbar – Sustenpass teilweise offen Am 11. Mai wird die Wintersperre beim Klausenpass aufgehoben. Beim Sustenpass ist wiederum eine Teilstrecke bis zum Sustenbrüggli befahrbar.

Auf dem Klausenpass gilt bald freie Fahrt: Der Urner Alpenpass wird am Mittwoch, 11. Mai, wieder geöffnet. Ab 8 Uhr ist die Passstrasse zwischen Uri und Glarus befahrbar. Somit kann die Wintersperre rund drei Wochen früher als im Vorjahr aufgehoben werden, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung des Amts für Betrieb Nationalstrassen sowie Kantonsstrassen heisst. Grund dafür sei, dass weniger Schnee liegt als 2021 und die Lawinensituation an den Hängen oberhalb der Strasse entspannter ist.

Auf den Urner Pässen schreiten die Räumungsarbeiten gut voran. Bild: Baudirektion Uri

Beim Sustenpass wird am 11. Mai eine Teilstrecke geöffnet. Der Sustenpass kann von der Urner Seite bis zum Sustenbrüggli befahren werden. Ganz offen wird der Pass voraussichtlich erst im Verlaufe des Junis sein.

Die Öffnungstermine sind abhängig von der Witterung und können sich um bis zu zwei Wochen verschieben. Wegen starkem Schneefall kann ein Pass im Hochgebirge auch vorübergehend wieder geschlossen werden. Die Baudirektion Uri empfiehlt, vor jeder Passfahrt den Strassenzustand abzuklären. (cn)