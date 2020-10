Verfahren gegen Luzerner Rapperin Loredana nach Wiedergutmachung eingestellt

Trotz Betrugsverdacht: Loredana Zefi darf sich frei bewegen

Die in Luzern wohnhafte Rapperin Loredana soll zusammen mit ihrem Bruder ein Walliser Ehepaar um 700'000 Franken gebracht haben. Am Donnerstag flog das umstrittene Social-Media-Starlet nach Kosovo, wo sie am Freitag vor die Medien trat.