Verkehr Brand und Stau am Gotthard: Tessin-Rückkehrer mussten warten Der Pfingst-Rückreiseverkehr aus dem Tessin hat früh eingesetzt. Seit 10 Uhr stauen sich die Autos vor dem Gotthard. Kurz nach 11 Uhr musste der Tunnel wegen eines rauchenden Autos für gut 1,5 Stunden gesperrt werden.

So sah es am Montag vor dem Südportal aus. CH Media Video Unit

Stau auf dem Hinweg, Stau auf dem Rückweg. Wer über Pfingsten mit dem Auto ins Tessin reiste, brauchte viel Geduld. Am Pfingstmontag setzte der Rückreiseverkehr bereits früh ein. So meldete der TCS um 10 Uhr auf Twitter, dass sich der Verkehr vor dem Gotthard-Südportal bereits auf einem Kilometer Länge staut.

Kurz nach 11 Uhr vermeldete der TCS ausserdem, dass der Gotthard Tunnel in beide Fahrtrichtungen wegen eines Pannenfahrzeugs gesperrt werden musste. Bei diesem gab es eine Rauchentwicklung, es sei jedoch nicht in Vollbrand gestanden, wie die Urner Kantonspolizei gegenüber CH Media sagte. Die Staulänge in Richtung Norden betrug nach dem Mittag bereits neun Kilometer, der Zeitverlust 2 Stunden. Inzwischen ist der Tunnel wieder offen. (chm)