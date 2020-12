vermisstmeldung Teenager im Tessin verschwunden: Vermisst wird Isaia Ferraro Die Tessiner Kantonspolizei sucht nach einem vermissten Teenager. Es handelt sich um den 16-jährigen Isaia Ferraro. Zuletzt gesehen wurde er am Montag um 23.30 Uhr am Busterminal Lugano.

Busterminal Lugano: Hier wurde der Vermisste 16-Jährige am Montag zum letzten Mal gesehen. Keystone

(wap) Der junge Mann habe sich am frühen Montagnachmittag vom Wohnort seines Vaters in Arbedo-Castione entfernt, meldete die Tessiner Kantonspolizei am Dienstag. Zuletzt sei er am Abend um 23.30 beim Busterminal Lugano gesehen worden.

Isaia Ferraro, 16 Jahre, wird vermisst. zvg

Der Vermisste sei von schlanker Statur und habe glatte, dunkelbraune Haare, so die Beschreibung der Polizei. Zuletzt habe er einen schwarzen Kapuzenpullover der Marke Nike und eine schwarze Bauchtasche derselben Marke getragen. Über der linken Augenbraue habe er eine Narbe.