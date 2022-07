Wieder das Beverinrudel? Erstmals in Graubünden: Wolfsrudel reisst eine Mutterkuh Am Schamserberg haben Wölfe eine Mutterkuh angegriffen und getötet. Wie Graubünden schreibt, ist es der erste Riss eines ausgewachsenen Rindes im Kanton durch ein Wolfsrudel. Damit haben die Probleme mit Grossraubtieren eine neue Dimension erreicht.

Wölfe haben am Schamserberg erstmals in Graubünden eine Kuh gerissen. Im Symbolbild: Ein Tier das ein Reh gerissen hat. Amt Für Jagd und Fischerei Graubünden

In der Nacht auf Samstag wurde auf der Alp Nurdagn am Schamserberg eine Mutterkuh von Wölfen gerissen. Das teilt der Kanton Graubünden in der Nacht auf Sonntag mit. Der Fundort des toten Nutztieres liegt laut der Mitteilung im Streifgebiet des sogenannten Beverinrudels.

Dieses sorgt rund um den markanten Piz Beverin bei Thusis bereits seit Jahren für Probleme. Die Voraussetzungen für Regulationsabschüsse von Wölfen sind laut der Bündner Mitteilung jedoch erst möglich, wenn Nachwuchs im Rudel bestätigt werden kann. Das ist bislang noch nicht der Fall.

Wie der Kanton schreibt, befand sich die siebenjährige Mutterkuh zusammen mit weiteren Artgenossen innerhalb eines eingezäunten Areals. Das getötete Tier sei von den Wölfen stark genutzt worden. Die Wildhut wolle nun versuchen, am Rissort einen Wolf des Beverinrudels mit einem GPS-Sender auszurüsten. Damit soll eine Vergrämungswirkung erreicht werden.

Ausserdem schaffe eine Besenderung die Möglichkeit, mehr Informationen über das Raumverhalten der Tiere zu sammeln. Dies kann laut Kanton unter anderem auch dem Vollzug von Regulationsabschüssen dienen.

Bereits drei Jungwölfe abgeschossen – Leitwolf geschützt

Wie die Bündner Behörden schreiben, entspricht die Tötung einer ausgewachsenen Mutterkuh einer neuen Dimension. Im Vergleich zur Gefährdungs- und Schadensentwicklung bei Schafen und Ziegen entspreche der Vorfall «einer weiteren, neuen und schwerer wiegenden Eingriffstiefe». Zudem betont der Kanton, die Wölfe des Beverinrudels würden sich «bereits mehrere Jahre sehr problematisch verhalten».

Zuletzt hatte der Kanton Graubünden im Winter vom Bund die Bewilligung erhalten, drei Jungwölfe des Beverinrudels abzuschiessen. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hatte dem Gesuch zugestimmt, nachdem es in Siedlungsnähe respektive im Herbst auf einer Alp zu gefährlichen Begegnungen mit Menschen gekommen war. Zudem rissen sie einen Esel und ein Kalb. Das Gesuch des Kantons dagegen, auch den Leitwolf des Rudels abschiessen zu dürfen, hatte das Bafu abgelehnt. (sat)