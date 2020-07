Wegen Corona: Auch die Basler Herbstmesse 2020 ist abgesagt Keine Herbstmesse dieses Jahr: Nach der Basler Fasnacht wird auch die Basler Herbstmesse abgesagt. Das Ansteckungsrisiko ist für die Regierung zu gross.

Die Basler Herbstmesse 2020 fällt aus. Juri Junkov

Die Basler Herbstmesse 2020 fällt aus. Dies hat der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt am Dienstag entschieden und am Mittwoch mitgeteilt. Das Risiko der Ansteckungen mit Corona sei zu gross. Nach den Sommerferien wolle der Regierungsrat informieren, in welchem Rahmen der Auftakt des Jubiläumsjahres anlässlich des 550-jährigen Bestehens der Basler Herbstmesse erfolgen soll.

Der Regierungsrat bedauere diesen Entscheid, denn die Basler Herbstmesse sei ein wichtiges Kulturgut und ein bedeutender Traditionsanlass von nationaler Bedeutung. Es werden besonders an den Wochenenden jeweils über 100'000 Besucher erwartet. Wie es um den Basler Weihnachtsmarkt steht, ist zurzeit noch offen.