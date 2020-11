Wegen Metallstücken: Denner ruft Käse zurück Der Detailhändler warnt vor dem Verzehr eines Zopfkäses der Marke Gazi. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich vereinzelt Metallstücke im Käse finden.

Bei dem Käse besteht eine Verletzungsgefahr. Denner

(rwa) Betroffen vom Rückruf ist das Produkt Gazi Yumak Örgü Peyniri Zopfkäse in der Packung von 200 Gramm. Kundinnen und Kunden sind gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren und in eine Denner-Filiale zurückzubringen. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.