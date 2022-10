Wetter Milde Temperaturen: Der Sommer feiert ein kleines Comeback Zunehmend sonnig und mild bis warm: Die nächsten Tage sorgt ein ausgedehntes Hochdruckgebiet für sommerliche Gefühle. Die 20-Grad-Marke wird verbreitet geknackt.

Milde Temperaturen im Herbst: Die nächsten Tage werden beinahe «sommerlich». (Symbolbild) Keystone

Aktuell ziehen Wolken über die Schweiz und es gibt verbreitet Niederschläge bei 16 bis 17 Grad. Doch das ändert sich bald: Ab Samstag trocknet es tagsüber allmählich ab. Spätestens der Sonntag wird recht sonnig und warm. Das schreibt der Wetterdienst MeteoNews in seinem Wetterblog.

Demnach werde die 20-Grad-Marke verbreitet erreicht oder leicht überschritten. In den nördlichen Alpentälern bläst der Föhn und sorgt für warme Temperaturen: Im Churer Rheintal könnte es knapp 24 Grad geben und örtlich sei auch «ein Sommertag nicht ganz ausgeschlossen». Laut SRF-Meteo wird es am Wochenende in den Bergen so warm wie durchschnittlich im Sommer. Die Nullgradgrenze steigt auf rund 3800 Meter.

So warm wie durchschnittlich im #Sommer wird es in den Bergen ⛰ am #Wochenende. Die #Nullgradgrenze steigt auf rund 3800 m. ^sba pic.twitter.com/FSx68bBBQs — SRF Meteo (@srfmeteo) October 13, 2022

Am Montag geht das Sommer-Comeback weiter. MeteoNews rechnet mit 20 bis 22 Grad im Mittelland. Und in den Föhntälern sei es föhnig. Zwar ist noch nicht klar, ob die Schweiz am Dienstag von einer schwachen Störung gestreift werde. «Temperaturmässig dürfte es aber bis mindestens zur Wochenmitte überdurchschnittlich mild bis warm weitergehen», schreibt MeteoNews.

Damit ist klar: Momentan ist es sehr mild für diese Jahreszeit. Laut SRF-Meteo lagen die Höchstwerte in den vergangenen Tage vielerorts zwischen 17 und 22 Grad «und somit über dem klimatologischen Mittel des Oktobers». (chm)