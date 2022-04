Wetter Nacht brachte tiefe Temperaturen – aber nicht überall Frost Stellenweise sanken die Temperaturen in der vergangenen Nacht tief in den Keller. Dank Wolken war es in der Schweiz aber nicht ganz so kalt wie befürchtet. Wie sich das auf die Ernte auswirkt, ist noch offen.

Die Aprikosenbauern im Wallis versuchen ihre Ernte mit Frostkerzen zu schützen. (Archivbild) Keystone

Im vergangenen Jahr wurde die Walliser Landwirtschaft kräftig durchgeschüttelt: Im Frühling gab es mehrere Frostwellen, die den Aprikosen stark zusetzten. Rund 70 Prozent der Aprikosenernte wurde von den tiefen Temperaturen vernichtet. Auch in der Nacht auf Montag schrillten wegen der angesagten Tiefsttemperaturen die landwirtschaftlichen Alarmglocken.

Wie der Wetterdienst MeteoNews am Montag mitteilte, wurde es vor allem ganz im Norden sowie im Jura kalt. Am kältesten war es in Welschenrohr (SO) mit -12,1 Grad. Dahinter folgen Courtelary (BE) und Häfelfingen (BL) mit -9,1 respektive -6,6 Grad. Am Zürcher Flughafen wurden -3,4 Grad gemessen.

Hier als Zwischenstand eine Auswahl der #Tiefsttemperaturen bis 08:00 Uhr 🥶 (nur Stationen mit Höhenlage unter 700 Meter). Hallau 1.1 Grad vom langjährigen Rekord entfernt. Aktuelle Messwerte inkl. Hitliste unter https://t.co/2lv0pkyvq7 (rv) pic.twitter.com/VCAiAyBFri — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) April 4, 2022

Dennoch geht der Wetterdienst davon aus, dass die Landwirtschaft mit «einem blauen Auge» davon gekommen ist. Denn an den Voralpen und in den Alpentälern hätten sich die Wolken nicht oder nur vorübergehend aufgelockert. Wie eine schützende Decke verhinderten sie eine Wärmeabstrahlung in den Weltraum. Dadurch sanken die Temperaturen vielerorts nur leicht unter den Gefrierpunkt – oder es blieb sogar ganz frostfrei, wie es weiter heisst. Zudem blieb der Wind schwach.

Noch offen, ob und wie viele Schäden es gab

Ob es zu Schäden an den Obstkulturen oder anderen Pflanzen kam, kann der Schweizer Bauernverband noch nicht sagen. Allfällige Schäden sehe man erst zu einem späteren Zeitpunkt, teilte der Verband auf Anfrage von CH Media mit. Und bezüglich Ernteertrag könne sich ein Baum auch wieder erholen, wenn es kein Totalschaden war.

Aprikosenproduzent Heinrich Fuchs aus Agarn (VS) gab derweil gegenüber Radio SRF Entwarnung – zumindest vorerst. In dieser Nacht sei es nicht gefroren. «Allerdings kann es im April in jeder Nacht Temperaturen unter null Grad geben», sagte er. Darauf reagieren die Aprikosen besonders empfindlich: Wird es kälter als -1,5 Grad, gehen sie kaputt, wie er weiter sagte. Dagegen machen könne man nicht viel. Abhilfe schaffen sogenannte Frostkerzen – allerdings auch nur, wenn es nicht windet. (abi)