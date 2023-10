Polarlichter bereichern den Himmel

In der Nacht auf Montag waren in der ganzen Schweiz Polarlichter am Nachthimmel zu bewundern. Vor allem in erhöhten Lagen schienen die Lichter rötlich am Himmel. Grund für das Spektakel sind laut SRF Meteo Sonnenstürme, bei denen Teilchen von der Sonne weggeschleudert und als sogenannter Sonnenwind in den Weltraum gelangen.

Trifft der Sonnenwind auf die Erde, werden die Teilchen vom Erdmagnetfeld zu den Polen abgelenkt. Diese senden dann farbiges Licht aus, das wir als Polarlicht sehen. In der Nacht auf Dienstag sollen in der Schweiz in erhöhten Lagen wieder Polarlichter zu sehen sein. (keg)