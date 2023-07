Ab Sonntag: Gefahrenstufe 3 für die ganze Schweiz

Der Bund hat seine Hitze-Warnung ausgeweitet: Neu gilt ab Samstagmittag in der Nordwestschweiz und ab Sonntagmittag in der ganzen Schweiz in den Niederungen Gefahrenstufe 3 – also «erhebliche Gefahr». Die Hitzewarnung gilt vorerst bis am Dienstagabend.

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) spricht von einer «markanten Hitzewelle in den Niederungen der ganzen Schweiz». Wie die Meteorologen mitteilen, steigen die Temperaturen ab Samstag bis Dienstag in den Niederungen auf 32 bis 34 Grad. Lokal kann es auch 35 Grad geben.

In den nächsten Tagen steigen die Tageshöchsttemperaturen auf 32 bis 34, lokal bis 35 Grad. Die Nächte bleiben besonders in den Städten warm. Der #Meteoblog https://t.co/a5Mb6PDDp2 mit Informationen zur bevorstehenden #Hitzewelle. pic.twitter.com/hIwTXtnZMT — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) July 7, 2023

In der Nacht sinken die Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad ab. In den Städten können die nächtlichen Temperaturen auch einige Grade höher ausfallen. Der Grund: In städtischen Gebieten erfolgt die Wärmeabstrahlung langsamer und weniger ausgeprägt.

Die Empfehlungen des Bundes: Die Bevölkerung soll regelmässig und viel trinken, sich vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und körperliche Anstrengungen vermeiden. (abi)