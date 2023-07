Trotz Hitzewelle: Rekorde werden am Dienstag wohl keine geknackt

Natürlich: Es wird richtig heiss heute. Die Temperaturen klettern verbreitet in den Bereich «von nahe 35 Grad und örtlich auch etwas mehr», wie der Wetterdienst MeteoNews in seinem Blog schreibt. Doch: «Für absolute Julirekorde wird es aber wohl nirgends reichen», wie es in der Mitteilung vom Dienstag heisst.

Zum Vergleich: Laut MeteoSchweiz beträgt die höchste, je in der Schweiz von einer offiziellen Messstation registrierte Temperatur 41,5 Grad. So heiss war es am 11. August 2003 in Grono (GR). Allerdings befindet sich diese südbündner Messstation inzwischen am Talgrund, weshalb der Wert laut den Wetterfröschen des Bundes nun tiefer ausfallen würde.

Zurück zur aktuellen Hitzewelle: Am nächsten an die bisherigen Rekorde dürften die Werte gemäss MeteoNews in Vaduz und Sitten herankommen, In Bern werden etwa heute etwa 33,5 bis 34 Grad erwartet. Das absolute Julimaximum liegt bei 36,8 Grad. In Genf wird es heute bis zu 37 Grad warm, der Rekord dort liegt aber bei 39,7 Grad.

«Von historischer Hitze kann man deshalb heute nicht sprechen, es gibt langfristig gesehen vielmehr einfach einen sehr heissen Hochsommertag», bilanziert MeteoNews. (mg/sat)