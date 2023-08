Gewitter ziehen Richtung Deutschschweiz

Eine aktive Gewitterlinie hat die Westschweiz erreicht. Das teilte MeteoSchweiz auf Twitter mit. In den nächsten Stunden zieht sie nun nordwärts über die Schweiz. Am Abend gibt es in der Deutschschweiz verbreitet aufkommende, teils heftige Gewitter. Dabei kann es lokal Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen geben. Das bestätigt auch ein Blick auf die Gefahrenkarte des Bundes.

So brachte die Gewitterlinie laut den Meteorologen des Bundes am Genfersee bereits hohe Windgeschwindigkeiten. Am Flughafen Genf wurden Böenspitzen von gut 70 km/h gemessen, in St-Prex waren es gar 120 km/h. (abi)