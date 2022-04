Wildkatze Löwe von Epalinges VD ist wohl ein streunender Hund Die Wildkatze, die in der Waadtländer Gegend von Epalinges umherstreifen soll, ist wohl ein Hund. Pfotenabdrücke deuten darauf hin.

Dieses Bild veröffentlichte die Kantonspolizei Waadt am Donnerstag und warnte vor der Wildkatze, die sich möglicherweise auf freiem Fuss befand. Twitter/Kapo VD

Die Aufregung war am Donnerstagabend gross: Die Waadtländer Polizei warnte auf Twitter von einem «wilden Tier». Eine Anwohnerin hatte der Polizei gemeldet, sie hätte am Nachmittag eine Wildkatze gesehen. Am Freitagmittag gab die Polizei nun Entwarnung: Es handelte sich wohl um einen streunenden Hund, wie sie mitteilte.

Aufgrund der intensiven Suche und der vor Ort gesammelten Spuren hätten der Kantonstierarzt, die Wildhüter und die Polizei Pfotenabdrücke gefunden. Diese passten nicht zu einer grossen Katze. Der Kantonstierarzt geht daher von einem Hund aus.

Die Polizei reagierte am Donnerstag auf die Meldung mit einer grossen Suchaktion. Sie suchte mit einem Grossaufgebot gemeinsam mit Wildhütern nach der vermeintlichen Raubkatze. Auch die Luftwaffe flog mit einem Superpuma mit Wärmebildkamera über die Region und hielt Ausschau nach der Wildkatze. (abi)