Winterthur Tödlicher Unfall: Helfer wird über Leitplanke geschleudert und überfahren Bei einem Unfall auf der Autobahn A1 bei Winterthur ist ein 30-jähriger Mann gestorben. Er wollte einem anderen Unfallopfer helfen, als er von einem Auto erfasst wurde.

Die Unfallstelle auf der Autobahn. Kapo ZH

Ein 29-Jähriger fuhr am Mittwoch um 20.40 Uhr bei starkem Regen auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich. Dabei geriet sein Auto bei Winterthur ins Schleudern, kollidierte mit der Leitplanke und blieb auf der Fahrbahn stehen, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Der 30-Jährige erlag im Spital seinen schweren Verletzungen. Katja Jeggli/CH Media

Kurz darauf kam es zum tödlichen Unglück: Ein 30-jähriger Mann, der wohl als Helfer auf dem Pannenstreifen angehalten und sein Auto verlassen hatte, wurde von einem weiteren Auto erfasst. Dieses kam ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen den Mann. Der 30-Jährige wurde über die Leitplanke auf eine tiefer liegende Strasse hinuntergeschleudert und dort von einem unbekannten Personenwagen überrollt, wie es weiter heisst.

Der Helfer wurde über die Leitplanke auf einer tiefer liegende Strasse geschleudert. BRK News

Der schwer verletzte Helfer wurde ins Spital gebracht, wo er später verstorben ist. Die Kantonspolizei untersucht nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang. Wegen des Unfalls musste die A1 bis etwa 2 Uhr teilweise gesperrt werden. Die andere Strasse konnte bis in die frühen Morgenstunden nicht befahren werden. (abi)