Zentralbahn Giswil–Meiringen: Brünig-Strecke bleibt wegen Waldbrand bis Mittag gesperrt Die Brünig-Strecke bleibt bis voraussichtlich am Montagmittag unterbrochen. Grund dafür ist ein Waldbrand bei Meiringen. Zwischen Giswil (OW) und dem Berner Oberland verkehren Ersatzbusse.

Helikopter bekämpfen am Sonntag mit Wasser einen Waldbrand bei Meiringen. Starker Föhn erschwert die Löscharbeiten. Keystone

Ausgebrochen war der Brand in einem Wald oberhalb von Meiringen am Sonntagmittag. Die Ursache ist unbekannt. Klar ist jedoch, dass die Trockenheit und der Föhn im Haslital ein rasches Löschen des Brandes zunächst erschwerten. Die Arbeiten dazu sind weiter im Gang. Und wie die SBB am Montag auf ihrer Website schreiben, ist mit einer Wiederinbetriebnahme des Bahnverkehrs nun frühestens am Mittag zu rechnen. Grund für den Unterbruch ist das Feuer in Gleisnähe.

Am Sonntag noch hatte es geheissen, der Zugverkehr zwischen der Zentralschweiz und dem Berner Oberland solle ab Montagfrüh wieder aufgenommen werden. Um den Waldbrand zu bekämpfen stand am Sonntag ein Grossaufgebot mit zahlreichen Feuerwehrangehörigen, Helikoptern und weiteren Mitteln im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Kantonspolizei wegen Trockenheit und Wind jedoch schwierig. Der Einsatz sollte in der Nacht andauern, hiess es am Sonntagabend. (sat)