Zürich Polizeieinsatz bei der Lugano Bar an der Langstrasse – eine Person tot In Zürich sind die Polizei und die Ambulanz an der Langstrasse vorgefahren. Grund ist eine tote Person, die offenbar einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Die Lugano Bar an der Langstrasse. Archivbild: Jürg Krebs

Polizisten und Sanitäter sind an der Langstrasse bei der Lugano Bar vorgefahren. Grund war eine Person, die leblos am Boden liegt, wie verschiedene Medien am Mittwochnachmittag berichten. Laut «20 Minuten» könnte es sich um einen Mitarbeitenden der Lugano Bar handeln, offenbar sei er mit einem Messer von einem anderen Mann niedergestochen worden.

Die Mitarbeitenden der Ambulanz hätten noch versucht, das Leben des Mannes zu retten. Erfolglos. Wenig später sei er mit einem Tuch bedeckt und danach abtransportiert worden.

Die Bar sei im Anschluss geräumt worden, wie es weiter heisst.

Polizeieinsatz an der Langstrasse: Eine Person verstorben. Die Langstrasse ist momentan zwischen Militärstrasse und Hohlstrasse für sämtlichen Verkehr gesperrt. Weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/0SnFL7MhQM — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) August 30, 2023

Die Stadtpolizei Zürich schreibt anfangs Nachmittag auf X (vormals Twitter), dass die Person verstorben sei. Die Langstrasse ist momentan zwischen Militärstrasse und Hohlstrasse für sämtlichen Verkehr gesperrt. Weitere Informationen würden noch folgen. (cri)