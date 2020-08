Zwei Kinder und eine Frau in Uitikon (ZH) tot in Auto aufgefunden In einem Wald im Zürcherischen Uitikon hat ein Passant drei tote Personen in einem Auto aufgefunden. Es handelt sich um eine 30-jährige Frau und zwei Kinder im Alter von vier Jahren.

In einem Wald in Uitikon im Kanton Zürich wurden am Montag drei tote Personen aufgefunden. (Symbolbild) Keystone

(gb.) Der Passant entdeckte die drei reglosen Körper am frühen Montag Morgen und alarmierte die Polizei. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte, stellten die angerückten Rettungskräfte daraufhin den Tod der Insassen fest. Es handelt sich um eine dreissigjährige Deutsche Staatsangehörige sowie deren beiden vierjährigen Töchter.

Die Polizei geht davon aus, dass die in Deutschland wohnhafte Frau zusammen mit den Kindern am Sonntag in die Schweiz eingereist sei und die Zwillinge und sich selbst getötet habe. Der genaue Sachverhalt und das Motiv der Tat sind aber noch unklar, heisst es seitens der Polizei weiter. Zurzeit laufen Untersuchungen der Staatsanwaltschaft sowie des Instituts für Rechtsmedizin und des Forensischen Instituts der Universität Zürich.