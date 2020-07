Zwei Mal in Folge heissester Tag des Jahres gemessen Nachdem am Donnerstag schon der heisseste Tag des Jahres registriert werden konnte, wurde die Rekordtemperatur am Freitag noch getoppt.

Zwei Kinder kühlen sich auf der Place des Nations in Genf ab. Keystone

(dpo) Am wärmsten wurde es dabei mit 36,5 Grad in Basel-Binningen und mit 36,3 Grad in Beznau, wie MeteoNews am Freitag mitteilt. Damit wurde der Jahresrekord von 35 Grad, der am Donnerstag in Biasca gemessen wurden, nochmals überboten.

Mit #Basel und #Beznau haben die ersten beiden Stationen über 36 Grad erreicht. Bis gegen 18 Uhr sind verbreitet noch leicht höhere Temperaturen möglich. (cb) pic.twitter.com/padxc6fpGu — MeteoNews (@MeteoNewsAG) July 31, 2020

Am 1. August bleibt es gemäss MeteoNews weiterhin heiss, dafür steigt am Nachmittag die Neigung zu Hitzegewittern an. Auch heftige Gewitter sind für den Nationalfeiertag zu erwarten.