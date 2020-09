Ab 2021 rollen Nachtzüge der SBB nach Amsterdam, danach sollen Rom und Barcelona folgen Das Nachtzugnetz wird ausgebaut: Die SBB verbinden die Schweiz ab nächstem Jahr mit weiteren europäischen Destinationen. Neue Wagen kommen aber erst später.

Nun ist es offiziell: Ab Dezember 2021 fährt wieder ein Nachtzug auf der Strecke von Zürich nach Amsterdam (CH Media berichtete). Das teilten die SBB am Dienstag mit. Die Verbindung wird, wie bereits die bestehenden Nachtzüge, in Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) angeboten. Diese haben beim Hersteller Siemens moderne neue Nachtzüge bestellt. Weil diese aber noch nicht so schnell in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, werden auf der neuen Linie vorerst ältere Wagen eingesetzt, welche die SBB bei der deutschen Firma RDC mieten. Der neue Nachtzug nach Amsterdam fährt über Basel, Frankfurt und Köln.

Ab Dezember 2023 soll zudem die Kapazität auf den bereits bestehenden Linien ab Zürich nach Berlin und Hamburg ausgebaut werden. Die beiden Städte sollen dafür jeweils separate Nachtzüge erhalten. Eine Änderung geben soll es auch beim schon existierenden Nachtzug von Zürich nach Prag. Dieser soll ab Ende 2022 statt über Österreich ebenfalls über Deutschland verkehren, womit neue Nachtzugverbindungen aus der Schweiz nach Leipzig und Dresden entstehen.

Verbindungen nach Rom und Barcelona

Später wollen die SBB neue Nachtzüge von Zürich über Bern und Brig nach Rom und eine tägliche Verbindung von Zürich über Bern, Lausanne und Genf nach Barcelona einführen. Gesichert ist das allerdings noch nicht. Es seien noch Abklärungen mit Partnerbahnen nötig, teilt die Bahn mit. Die SBB sind überzeugt, dass die Nachfrage nach Nachtzügen weiter zunimmt. «Diese Entwicklung ist nachhaltig und die Nachfrage nach umweltfreundlicher und ressourcenschonender Mobilität wird weiter steigen», lässt sich CEO Vincent Ducrot zitieren.

Die SBB hoffen für den Ausbau des Nachtzugnetzes auch auf Geld vom Staat. Eine Förderung des grenzüberschreitenden Zugverkehr ist im Rahmen der Totalrevision des CO2-Gesetzes vorgesehen. Diese soll noch diesen Herbst vom Parlament verabschiedet werden. Eine finanzielle Förderung sehen die SBB als nötig, denn das Geschäft mit Nachtzügen ist teuer und defizitär. Die Kosten für Nachtzüge sind deutlich höher als jene für internationale Züge, die tagsüber verkehren.

Zürich wird zum Knotenpunkt

Mit dem Ausbau wird Zürich neben Wien zu einem der wichtigsten Knotenpunkte für Nachtzugverbindungen in Europa. Bereits heute verkehren von dort Nachtzüge nach Wien, Graz, Hamburg, Berlin, Budapest, Zagreb und Prag. Diese Verbindungen werden von den ÖBB unter dem Namen Nightjet betrieben. Die ÖBB haben nach dem Rückzug der Deutschen Bahn aus dem Geschäft mit Nachtzügen vor vier Jahren einige Linien übernommen und sind der wichtigste Anbieter für die nächtlichen Verbindungen.

Die SBB haben sich bereits 2009 aus dem Geschäft verabschiedet. Allerdings haben sie sich seither zum wichtigen Partner der ÖBB gemausert. Ohne die SBB wäre das heutige Nightjet-Angebot nicht machbar, sagte etwa der verantwortliche Manger der ÖBB letzte Woche an einer Nachtzugkonferenz in Dänemark.