Ab Herbst Neuer Gesamtarbeitsvertrag: Malerinnen und Gipser erhalten höhere Löhne Die Gewerkschaften haben sich mit dem Maler- und Gipserverband auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag geeinigt. Er enthält höhere Löhne und eine Regelung für Teilzeitarbeit.

Die Arbeitsbedingungen für Maler und Gipser werden besser. (Symbolbild) Keystone

Der neue Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für die Maler- und Gipserbranche gilt voraussichtlich ab diesem Herbst, wie die Gewerkschaften Unia und Syna am Dienstag mitteilten. Nach den Sozialpartnern hat nun auch der Schweizerische Maler- und Gipser-Unternehmerverband zugestimmt. Mit dem neuen Vertrag steigen laut Mitteilung die Löhne von 15'500 Personen an. So sieht er bis 2025 eine Erhöhung der monatlichen Reallöhne um 150 Franken vor, die Mindestlöhne sollen um 75 bis 100 Franken steigen.

Die Maler- und Gipserbranche nimmt laut Unia und Syna zudem eine Vorreiterrolle ein, indem sie als erste Teilzeitarbeit verbindlich im Gesamtarbeitsvertrag regelt. Damit soll die Branche familienfreundlicher werden. Vorgeschrieben werden laut Mitteilung unter anderem feste Arbeitstage. Zudem erhalten Väter während ihres Vaterschaftsurlaubs den vollen Lohn, statt nur die gesetzlich vorgeschriebenen 80 Prozent. (agl)