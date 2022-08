Abfall Nationale Plastiksammlung steht in Startlöchern Ein landesweites Sammel- und Wiederverwertungssystem für Plastik soll nächstes Jahr für Ordnung im Recycling-Dschungel sorgen. Getragen wird das Projekt unter anderem von den vier grössten Detailhändlern hierzulande.

Die Migros sammelt in Luzern seit dem Frühjahr 2021 Plastik. Nächstes Jahr soll ein nationales Sammelsystem anlaufen, das von den vier grössten Detailhändlern in der Schweiz getragen wird. Keystone

Die Schweizerinnen und Schweizer werfen pro Kopf jährlich 150 Kilogramm Kunststoff weg. Dabei landet das meiste davon im Kehrichtabfall. Vor 20 Jahren war es noch halb so viel. Zwar gab es in den vergangenen Jahren verschiedene Initiativen für Plastik-Sammlungen von Unternehmen, Gemeinden und Detailhändlern. Doch es fehlte bislang ein einheitliches nationales System. Das soll sich nun ändern.

Im Lauf des nächsten Jahres soll die erste landesweite Plastiksammlung anlaufen. Allerdings müssten noch «wichtige Fragen der Finanzierung geklärt werden», lässt sich Rahel Ostgen, Projektleiterin von Swiss Recycling, in der «NZZ am Sonntag» zitieren. Getragen wird das Projekt von den vier grössten Detailhändlern in der Schweiz und über 50 Lebensmittel- und Verpackungsherstellern. Ursprünglich war der Start auf Anfang 2023 geplant. Weil wichtige Entscheide jedoch untereinander abgestimmt werden müssen, verzögere sich der Start.

Die Allianz möchte es aber nicht nur beim Sammeln von Plastik belassen, sondern auch ein Kreislaufsystem errichten. Bis in acht Jahren sollen dem Zeitungsbericht zufolge in der Schweiz nur noch wiederverwertbare Verpackungen im Umlauf sein. Aktuell kann lediglich die Hälfte des gesammelten Plastiks wiederverwendet werden. Die Zeit drängt: Bis 2030 sollen nach Vorgabe der EU alle Kunststoffverpackungen rezyklierfähig sein. (dpo)