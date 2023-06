Abgang Nach nur zwei Jahren: «NZZ am Sonntag»-Chefredaktor Jonas Projer muss gehen Der Ex-SRF-Mann sollte das Sonntagsblatt in die digitale Zukunft führen. Dabei habe es «gerumpelt», wie Projer selbst sagte. Nun trennt sich die NZZ nach zwei Jahren vom 41-Jährigen.

«Strategische Differenzen»: Der ehemalige Arena-Moderator muss sein Amt als Chefredaktor der «NZZ am Sonntag» abgeben. Bild: Keystone

Die «NZZ am Sonntag» und deren bisheriger Chefredaktor Jonas Projer gehen getrennte Wege. Der NZZ-Verwaltungsrat und Projer hätten im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Das teilte die NZZ am Dienstag mit. Als Grund für die Trennung werden «strategische Differenzen» genannt.

Der ehemalige SRF-Moderator Projer trat sein Amt als Chefredaktor im Mai 2021 an. Die Erwartungen an ihn waren hoch: Er sollte die Zeitung in die nächste digitale Phase führen, hiess es. Konkret wurde unter Projer dafür ein Magazin lanciert, welches die Inhalte des Sonntagsblatts digital bündelt.

Sein Antritt wurde von kritischen Stimmen begleitet. Der TV-Mann Projer, der von Blick TV kam, verfüge über zu wenig Schreiberfahrung für einen renommierten Printtitel, hiess es. Seine Wahl erfolgte denn auch überraschend, da er den langjährigen Chef Luzi Bernet ersetzte. Dieser wurde von vielen Mitarbeitenden geschätzt und musste den Posten wegen unterschiedlicher Auffassungen über die weitere Entwicklung abgeben.

«Es fühlt sich an, wie wenn man auf der Autobahn mit 200 km/h unterwegs ist und plötzlich auf null runtergebremst wird. Das geht in die Magengrube», soll Projers geschasster Vorgänger damals vor den Mitarbeitenden gesagt haben. Trotzdem blieb Bernet dem Verlag treu: Er ist heute Italienkorrespondent für die NZZ.

Projer holte sich psychologische Hilfe

Die neue Aufgabe forderte Projer. Zur «Sonntagszeitung» sagte er im vergangenen Juni, er sei «an seine Grenzen gekommen», besonders nach der Lancierung des Digitalmagazins. Da habe es auf der Redaktion «gerumpelt», sagte Projer, «sicher auch wegen mir». Er nahm sich deswegen eine Auszeit, suchte professionelle Hilfe und thematisierte den Vorfall in der Redaktion offen. «Als Chef ist mir eine Kultur der Transparenz und mentalen Gesundheit enorm wichtig. Das darf in der heutigen Zeit kein Tabuthema mehr sein»», erklärte Projer.

Nun tritt der 41-Jährige ab. Er werde in Übereinkunft mit dem Verwaltungsrat noch bis Ende August in beratender Funktion für das Unternehmen tätig sein. «Ich verlasse die ‹NZZ am Sonntag› mit Bedauern, aber gleichzeitig auch mit Dankbarkeit», wird er in der Mitteilung zitiert.

Quartett übernimmt interimistisch

NZZ-Verwaltungsratspräsidentin Isabelle Welton dankte Projer in der Mitteilung für sein «tatkräftiges Engagement» in den vergangenen zwei Jahren. «Er hat in dieser Zeit wichtige Schritte für die Überführung der Zeitung in die nächste digitale Phase eingeleitet. So wechselte die Redaktion unter seiner Leitung von auf Print ausgerichteten Prozessen auf eine konvergente Produktion und lancierte neue Produkte», sagte sie.

Die Suche nach einer Nachfolge wurde bereits gestartet – die Neubesetzung werde intern und extern evaluiert. Bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden ist, übernehmen Anja Burri, Thomas Stamm, Daniel Foppa und Christoph Zürcher interimistisch die Führung des Sonntagstitels, wie es weiter heisst.