Bierselige Kampagne Migros lanciert Bier zur Abstimmung über Alkoholverbot Die Migros begleitet die Abstimmung über das Alkoholverbot in ihren Filialen mit einer Kampagne: Bei einem Ja soll ein alkoholhaltiges Migros-Bier mit dem Namen «Oui » in die Regale gestellt werden.

Stimmen die Genossenschafter Ja, kommt das Migros-Bier ins Alkoholsortiment. (Symbolbild) Keystone

Anfang Juni stimmen die Genossenschafter und Genossenschafterinnen darüber ab, ob die Migros in ihren Filialen in Zukunft alkoholische Getränke anbieten soll. Die Migros will die Urabstimmung nun mit einer bierseligen Kampagne begleiten. «Je nach Abstimmungsresultat werden die Supermärkte der regionalen Genossenschaften das Migros-Bier ‹Oui› mit Alkohol oder das alkoholfreie ‹Non› ins Angebot aufnehmen», teilte das Unternehmen am Montag mit. Das Bier diene so als «Symbol für die Migros-Demokratie».

Die Delegiertenversammlung der Migros Schweiz hatte sich im November für die Aufhebung des Alkoholverbots ausgesprochen. Nun liegt der Entscheid bei den 2,3 Millionen Migros-Genossenschaftsmitgliedern, die sich an der Urabstimmung vom 4. Juni beteiligen dürfen.

Die Migros verkauft seit 1928 keine alkoholischen Getränke. Das Verbot geht auf Gründer Gottlieb Duttweiler zurück. Dieser wollte verhindern, dass das Geld der armen Bevölkerung anstatt in den Einkauf von Lebensmittel in den Schnapskonsum gesteckt wird. Auch heute noch unterstützen karitative Organisationen Menschen in schwierigen Situationen mit Migros-Gutscheinen, um sicherzugehen, dass das Geld nicht für Alkohol und Zigaretten ausgegeben wird. Das Blaue Kreuz engagiert sich deshalb im Rahmen der Urabstimmung für eine Beibehaltung des Verbots. (wap)