AGRARTECHNOLOGIE Syngenta kann Umsatz und Gewinn deutlich steigern Syngenta hat im ersten Quartal einen Viertel mehr Umsatz und Gewinn erwirtschaftet. Als Grund nennt der weltweit tätige Schweizer Agrartechnologiekonzern die hohe Nachfrage für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen.

Produkte und Dienstleistungen für die Landwirtschaft – im Bild ein Testfeld in Holland – beflügelt Syngenta auch im ersten Quartal 2022. HO

Konkret steigerte Syngenta den Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um 26 Prozent auf 8,9 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig kletterte der Gewinn Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Goodwill-Amortisation (Ebitda) um 25 Prozent auf 1,9 Milliarden. Damit kann Syngenta sein deutliches Umsatzwachstum vom vergangenen Jahr weiter fortsetzen, wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Und dies aus denselben Gründen wie im Vorjahr.

«Ein wesentlicher Wachstumstreiber der Syngenta Group war die schon früh im Jahr gestiegene Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen», schreibt der Agrartechnologiekonzern der zum chinesischen Staatskonzern Chemchina gehört. Positiv ausgewirkt hätten sich zudem die Einführung neuer und innovativer Lösungen sowie Optimierungen der Lieferketten. Aufs Geschäft drücken derweil laut Syngenta etwa weiterhin steigende Beschaffungs-, Logistik- und Energiekosten. (sat)