Altersvorsorge Bevölkerung traut Pensionskasse und Wertpapieren mehr als der AHV In der Coronakrise gewannen Pensionskassen an Vertrauen – im Gegensatz zur AHV: Laut einer Studie der Raiffeisen setzen Schweizerinnen und Schweizer vermehrt auf Eigenverantwortung.

Vertrauen in die AHV gesunken: Ein grosser Teil der Bevölkerung sorgt sich wegen der Demografie und der sinkenden Renditen. (Symbolbild) Keystone

Die Coronakrise hat das Bedürfnis nach Vorsorge verstärkt. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Raiffeisen, die seit 2018 jährlich in ihrem «Vorsorgebarometer» die Haltung der Bevölkerung zur Altersvorsorge untersucht. In der Krise setzt die Bevölkerung demnach verstärkt auf Eigenverantwortung. Das Vertrauen in die eigene private Vorsorge stieg gegenüber den Vorjahren laut der Studie um rund sieben Prozent. 16 Prozent der Befragten gab an, in Zukunft mehr sparen zu wollen.

Der Anteil der Befragten, die ihre Vorsorgegelder in Wertschriften investieren, stieg innerhalb von nur einem Jahr um 8,1 Prozentpunkte. Als grösstes Risiko für die Altersvorsorge werden laut Umfrage die demografische Entwicklung und die sinkenden Renditen gesehen. Auch das Vertrauen in die die berufliche Vorsorge stieg laut Studie von 14,6 auf 17,8 Prozent. Dies sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Pensionskassen gut durch die Krise gekommen seien, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Gesunken ist dagegen das Vertrauen in die AHV, und zwar auf den tiefsten Wert aller bisherigen Umfragen. 76 Prozent der Befragten seien ausserdem für eine Anpassung des Rentenalters, nur 21,5 Prozent wollten den Status Quo beibehalten. Die Erhöhung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre wird laut Studie von einem Drittel befürwortet. Rund 30 Prozent wollen in Zukunft überhaupt kein fixes Rentenalter mehr. (wap)