Amtsübergabe Post-Chef Urs Schwaller übergibt sein Amt an Christian Levrat Der grosse Tag ist gekommen: Post-Chef Urs Schwaller hat am Dienstag sein Amt an Christian Levrat übergeben. Der ehemalige Ständerat ist ab Mittwoch Verwaltungsratspräsident der Post.

Post-Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller hat am Dienstag sein Amt übergeben. Keystone

Der scheidende Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller führte die Post seit April 2016. In seiner fünfjährigen Amtszeit habe er wichtige Meilensteine erreicht, schreibt die Post in einer Mitteilung vom Dienstag. Dazu zähle etwa die initiierte «breite und transparente Diskussion über die Zukunft des Poststellennetzes». Auch habe er den Konzern für die Zukunft gerüstet. «Ich verlasse eine stabile Post, die den richtigen Kurs für die Zukunft gesetzt hat», wird Schwaller in der Mitteilung zitiert.

Allerdings fiel in seine Amtszeit unter anderem auch die sogenannte «Postauto-Affäre», einer der grössten Subventionsskandale in der jüngeren Schweizer Geschichte. Dabei verschleierte die Postauto AG jahrelang Gewinne und kassierte so ungerechtfertigt Subventionen im regionalen Personenverkehr. Die «Postauto-Affäre» ist am Dienstag auch Thema im Nationalrat.

Christian Levrat wurde Ende März vom Bundesrat als Nachfolger von Schwaller erkoren. Der ehemalige Freiburger Ständerat war unter anderem auch Präsident der SP Schweiz. «Die Post hat mit meinem Vorgänger die richtigen strategischen Weichen gestellt», wird er in der Mitteilung zitiert. «Ich sehe mich in der Pflicht, die Diskussion um die gesetzlichen Rahmenbedingungen in diesem Sinne weiterzuführen.» (abi)