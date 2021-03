Apotheken Die Galenica Gruppe kann auch im Coronajahr den Umsatz steigern Der Berner Apotheken- und Gesundheitskonzern Galenica konnte trotz der Coronapandemie seinen Umsatz und Gewinn steigern. Letzterer stieg vor allem dank Sondereffekten stark.

Rund 3,5 Milliarden Franken Umsatz hat die Galenica Gruppe im vergangenen Jahr erwirtschaftet. Keystone

(dpo/mg) Im vergangenen Jahr konnte die Galenica Gruppe ihren Umsatz um 5,4 Prozent auf rund 3,48 Milliarden Franken steigern. Bereits Ende Januar hat der Gesundheitskonzern bekanntgegeben, dass er 2020 seine eigenen Prognosen «leicht» übertroffen habe. Stark gestiegen ist der Reingewinn, nämlich um 37,8 Prozent auf 172,7 Millionen. Dies allerdings hauptsächlich durch einen «ausserordentlichen IAS 19 Buchgewinn von insgesamt 43 Millionen Franken, welcher im Wesentlichen aus der Anpassung der Umwandlungssätze in der Galenica Pensionskasse resultierte», wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.



Bereinigt um diese Einflüsse stieg der vergleichbare Reingewinn um 3,8 Millionen auf 138 Millionen. Das entspreche einer Steigerung von 2,8 Prozent. Für das laufende Jahr erwartet Galenica ein Umsatzwachstum zwischen 1 und 3 Prozent. Gerade in den ersten Monaten 2021 rechnet das Unternehmen laut eigenen Angaben aber noch mit anhaltend negativen Auswirkungen durch die Coronapandemie. So würden sich «das Ausbleiben von saisonalen Erkältungskrankheiten und der Grippewelle sowie die anhaltend geringe Mobilität werden sich insbesondere auf die Umsätze der Apotheken an Hochfrequenzstandorten negativ auswirken», heisst es.

Die Generalversammlung führt Galenica erneut in digitaler Form durch. Verwaltungsrat Philippe Nussbaumer verzichtet dabei auf eine erneute Kandidatur. Zudem schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Dividende auf Vorjahresniveau von 1,80 Franken pro Aktie vor.