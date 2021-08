Apotheken Zur Rose steigert Umsatz um 20 Prozent, verpasst aber die Gewinnzone Die Versandapotheke zur Rose steigert den Umsatz und kann weiter wachsen. Höhere Aufwendungen und ein stagnierender Markt für rezeptfreie Medikamente bescheren dem Unternehmen aber einen Verlust.

Die Zur Rose Gruppe konnte im ersten Halbjahr 2021 zwar weiter wachsen, schreibt aber einen Verlust. Keystone

Die Zur Rose-Gruppe erwirtschaftete im ersten Halbjahr einen Aussenumsatz von 998 Millionen Franken. Das entspricht einer Steigerung von 20,8 Prozent verglichen mit dem ersten Halbjahr 2020, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Während im Heimmarkt Schweiz der Umsatz um knapp 5,6 Prozent auf 305,1 Millionen Franken wuchs, stieg er in Deutschland um 30 Prozent auf 656 Millionen. Der generelle Trend zu mehr Online-Käufen und ein kontinuierlicher Kundenzuwachs hätten die dynamische Entwicklung unterstützt, so das Unternehmen.

Das starke Wachstum sowie höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen und Restrukturierungen belasteten jedoch das Unternehmensergebnis. Und sie sorgten schliesslich für ein Betriebsergebnis von minus 49,7 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte gar ein Reinverlust von 77 Millionen.

Im zweiten Halbjahr 2021 gilt das Hauptaugenmerk des Unternehmens der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland. Der Umsatz in diesem Bereich soll künftig «deutlich» gesteigert werden. Insgesamt bestätigt die Gruppe ihre kurz- und mittelfristigen Wachstumsziele. (agl)