Arbeitnehmende «Höchste Zeit für Fortschritte»: Unia-Präsidentin fordert Verbesserungen Die Delegierten der Gewerkschaft Unia beraten am Samstag über die künftigen Schwerpunkte ihrer Arbeit. Laut Präsidentin Vania Alleva ist es «höchste Zeit für Fortschritte zugunsten der Arbeitnehmenden».

Laut Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia, ist es «höchste Zeit für Fortschritte zugunsten der Arbeitnehmenden». (Archiv) Britta Gut

Vor einem Jahr trafen sich die Delegierten der Unia virtuell zum Kongress. Dabei ist unter anderem erstmals eine Frauenmehrheit in die Geschäftsleitung der Gewerkschaft gewählt worden. Der Beschluss über die politischen Schwerpunkte der Arbeit der grössten Einzelgewerkschaft der Schweiz wurde damals auf einen späteren, physisch durchzuführenden Gewerkschaftskongress verschoben. Dieser geht nun am Samstag in Biel über die Bühne – erneut unter dem Motto «Höchste Zeit!».

«Es ist höchste Zeit für Fortschritte zugunsten der Arbeitnehmenden», sagte Vania Alleva zum Auftakt des Kongress. Und die Unia-Präsidentin forderte: «Wir wollen nun mehr als nette Worte, das Geld dazu ist vorhanden.» Soziale Verbesserungen würden den Arbeitnehmenden jedoch nicht geschenkt, so die Gewerkschafterin. Vielmehr müssten diese von den Arbeiterinnen und Arbeitern «erkämpft» werden.

Nebst verschiedenen Resolutionen wird der Gewerkschaftskongress am Samstag auch über vier Ideen für eine neue Eidgenössische Volksinitiative entscheiden. Die Unia würde eines der folgenden Themen dann zusammen mit dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) lancieren:

Verbesserung des Kündigungsschutzes

generelle Arbeitszeitverkürzung

ökosozialer Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft als Antwort auf die Klimakrise

öffentliche Jobgarantie als Massnahme gegen die Prekarisierung

«Es sind alles Themen, die uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern unter den Nägeln brennen», sagte Vania Alleva zur Auswahl. Und alle diese Themen litten derzeit unter Stillstand und bräuchten politischen Schub. Entscheiden darüber werden an dem ersten, seit Ausbruch der Pandemie wieder physisch durchgeführten Unia-Kongress, die Delegierten. (sat)

Update folgt ...